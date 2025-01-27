Депутаты Петербурга и Ленобласти провели матч памяти в годовщину снятия блокады

На стадионе "Динамо" вечером 27 января прошел футбольный матч памяти, посвященный 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда, в котором приняли участие депутаты Законодательных собраний Петербурга и Ленинградской области, а также чиновники Смольного и администрации Ленобласти, сообщили в пресс-службе ЗакСа Петербурга.

"Блокадники не воевали с оружием в руках. Главная их сила была в духе, символами которого стали Седьмая симфония Шостаковича и "блокадный матч", который прошел в Ленинграде. В честь этого события мы традиционно выходим на поле. Это важно для сохранения исторической памяти, для последующих поколений. Они должны знать, что здесь прошёл матч, который укрепил силу духа не только Ленинградцев, но и всей Красной армии", – приводит слова спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского пресс-служба.

Бельский говорил об игре, которая состоялась в мае 1942 года. Тогда в осажденном городе на стадионе "Динамо" спортсмены провели два сокращенных до 30 минут тайма. На поле сошлись команды "Динамо" и сборная Ленинградского Металлического завода.

Парламенты двух регионов проводят игры на историческом стадионе дважды в год: в январе, в годовщину снятия блокады Ленинграда, и в мае, когда состоялся тот памятный матч.

Ранее в этот день в Петербурге прошла серия памятных мероприятий в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Так, петербуржцы возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, площади Победы и в других знаковых местах.

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга