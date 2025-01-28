В Ленобласти появится совет по защите традиционных ценностей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании совета по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Об этом он написал в своем Telegram-канале 28 января.

"Такое сейчас время, что наши духовно-нравственные ценности нуждаются в защите", — отметил он.

Совет займется выработкой решений для формирования региональной политики во всех сферах жизни. По словам губернатора, эта работа направлена на то, чтобы воспитание, поступки и ежедневный выбор жителей региона основывались на традиционных российских ценностях. Работа совета уже началась.

Председателем совета стал сам Дрозденко.

Создание совета соответствует указу президента России от 9 ноября 2022 года, согласно которому традиционные ценности — это нравственные ориентиры, передаваемые из поколения в поколение, лежащие в основе единого культурного пространства и гражданской идентичности России. Дрозденко рассказал, что направления грантового конкурса по поддержке социальных инициатив и номинации премии для благотворителей в Ленобласти соответствуют таким ценностям, как милосердие, патриотизм, преемственность поколений, справедливость, гуманизм и приоритет духовного над материальным.

фото: ЗАКС.Ру