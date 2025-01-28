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В Петербурге задержали мужчину по подозрению в оправдании теракта в "Крокусе"

фото ЗакС политика В Петербурге задержали мужчину по подозрению в оправдании теракта в "Крокусе"

Сотрудники СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти вместе с другими правоохранителями задержали 30-летнего гражданина, который подозревается в оправдании в соцсетях террористов, устроивших теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", об этом 28 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в пресс-службе петербургской Росгвардии, предположительно, мужчина в интернете призывал к террористической деятельности, а также поддерживал ВСУ.

Также в Росгвардии заявили, что задержанный якобы причислял себя к северо-кавказским криминальным объединениям. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта 2024 года перед концертом петербургской группы "Пикник". Группа вооруженных людей устроила стрельбу, в результате произошедшего погибли 144 человека и еще 551 человек пострадал.

Фото: ЗАКС.Ру


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