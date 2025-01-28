Барышников спросил Беглова о будущем мемориала "Красная Слобода"

На заседании правительства Петербурга 28 января зашла речь о братском захоронении "Красная слобода" в Петродворцовом районе. Проектом восстановления мемориала, где погребены тела пяти тысяч человек, никто не занимается, заявил депутат Заксобрания Петербурга Михаил Барышников. С такой инициативой выступал еще в 2022 году бывший главком ВМФ Николай Евменов.

- До сих пор он так и висит в подвешенном состоянии, никто им не занимается. Вчера на возложении адмирал снова подошел к нам, говорит, будем ли мы что-то делать. Мы говорим, обязательно сделаем. Вот кому-то можно дать поручение? Хотя бы рассмотреть этот проект, - обратился к губернатору Александру Беглову депутат Барышников.

Беглов о своем прежнем поручении по подготовке проекта вспомнил. Теперь у него возникли вопросы - к главе Петродворцового района Александру Якушеву. Районный чиновник ответил, стоимость реализации подготовленного проекта оценили в 200 млн рублей.

- В прошлом году комитету по промышленной политике были выделены средства, сейчас в порядок привели мемориал - он находится в достойном виде. К 80-летию Победы сделали. Дальше мы подготовим предложения по тому, что делать с проектом, потому что, действительно, стоимость очень высокая, - доложил Якушев.

Губернатор на это решил задать уточняющий вопрос.

- У вас как-то темы расходятся. Мы сделали непосредственно первую часть, где непосредственно памятник находится? - уточнил Беглов.

- Да, где непосредственно памятник - там уже сделали, - продолжал Якушев.

Включиться в разговор пришлось вице-губернатору Кириллу Полякову. Он подтвердил, что памятник в порядкок привели. О дальнейшем ходе реализации проекта будут докладывать губернатору. Возможно, к 85-й годовщине Победы просьбу коллег смогут выполнить, предположил Поляков.

Массово хоронить воинов и жителей города, погибших от бомбежек, в этом месте начали с 1941 года. В 1973 году по просьбе родственников погибших был поднят вопрос о восстановлении захоронения. В 1988 году было принято решение о благоустройстве территории. С 2017 года мемориал обладает статусом регионального памятника.

Константин Леньков / Фото: Смольный