Беременных и отцов-одиночек хотят реже заключать под стражу

Правительственная комиссия одобрила расширение категорий лиц, для которых заключение под стражу будет применяться только при обвинении в тяжких и особо тяжких преступлениях. Об этом сообщили в Минюсте, передает 28 января РБК.

В список таких категорий предложено включить несовершеннолетних, беременных, женщин, имеющих малолетнего ребенка, мужчин — единственных родителей малолетнего ребенка, усыновителей, опекунов, попечителей малолетних детей или детей-инвалидов. При этом подозреваемые или обвиняемые из указанных категорий могут быть арестованы, если они нарушили предыдущую меру пресечения, скрылись от следствия или суда, а также если у них нет постоянного места жительства или пребывания в России.

Также предлагается учитывать при избрании меры пресечения не только тяжесть преступления, но и наличие насилия или угрозы его применения.

Поправки предложены к законопроекту, который в Госдуму внёс Верховный суд в июне 2023 года. Изменения касаются УПК и предусматривают ограничение применения ареста для подозреваемых и обвиняемых в преступлениях средней тяжести, если они не совершали насильственных действий. В случае подозрения в преступлении небольшой тяжести арест возможен при попытке скрыться или нарушении предыдущей меры пресечения.

фото: ЗАКС.Ру