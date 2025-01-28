Госдума разрешила оформление ДТП онлайн с помощью "Госуслуг"

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который упрощает оформление ДТП по европротоколу через электронное извещение. Теперь страховщики смогут предоставлять такую услугу через свои мобильные приложения, интегрированные с "Госуслугами". Документ опубликован в электронной базе парламента 28 января.

Поправки внесены в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и расширяют возможности для оформления ДТП без вызова сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков.

"Анализ правоприменительной практики показал необходимость внесения проектируемых изменений", — говорится в пояснительной записке к закону.

Сервис "Госуслуги.Авто" будет интегрирован с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), что позволит подключить к нему системы автостраховщиков, включая "Европротокол онлайн".

фото: ЗАКС.Ру