Дворцовый мост разведут ночью с 28 на 29 января

Дворцовый мост в Петербурге разведут в ночь с 28 на 29 января, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту. Переправа будет недоступна для движения автомобилей и пешеходов с 01:10 до 02:50. Остальные мосты останутся наведенными.

По информации "Фонтанки", мост разведут в связи с проведением фестиваля "Веселый праздник весны". В ночь на среду переправу окрасят в красный цвет в честь китайского флага. Также впервые в рамках фестиваля пройдет церемония разведения Дворцового моста с музыкальным сопровождением "Поющие мосты".

Сезон регулярных разводок по Неве, Большой и Малой Неве начнется 10 апреля. В марте специалисты "Мостотреста" проведут технические разводки, чтобы проверить готовность переправ к навигации. График испытаний опубликуют позже.

фото комитета по транспорту