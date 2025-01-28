Предмет о духовных ценностях вернется в школьное расписание

Предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКР) с 1 сентября 2026 года вновь будет преподаваться в российских школах ученикам 5-7-х классов. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном заседании Рождественских образовательных чтений в Кремле, передает 28 января ТАСС. По словам Патриарха, преподавание курса будут вести учителя истории.

Возвращение предмета стало возможным благодаря работе специальной группы, созданной по предложению патриарха. В течение года она взаимодействовала с государственными органами для согласования изменений.

ТАСС сообщает, что министр просвещения России Сергей Кравцов эту информацию уже подтвердил.

С 1 сентября 2015 года в школах преподавалась предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Однако учебные предметы для этой области не были определены стандартами.

С 2025 года Минпросвещения предлагало исключить ОДНКР из школьной программы и интегрировать его в курс "История нашего края". Решение вызвало критику Патриарха Кирилла, который настаивал на сохранении предмета в отдельном формате. Вопрос курировал помощник президента Владимир Мединский, который подчеркивал необходимость разработки учебных материалов и подготовки преподавателей.

фото с сайта Смольного