Минобороны: Над Ленобластью сбили украинский беспилотник

Утром 29 января Министерство обороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над территорией Ленинградской области. Всего за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 БПЛА в девяти регионах России. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в своем telegram-канале, что беспилотник был сбит над Ладожским озером. Разрушений и пострадавших нет.

"Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. Спасибо военным за защиту Ленинградского неба. В настоящее время беспилотная опасность в регионе снята", - написал глава региона.

Еще в ночь на 29 января Росавиация предупредила о временных ограничениях в работе петербургского аэропорта Пулково. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы с 2:56 до 4:32. Сейчас ограничения сняты.

Константин Леньков /