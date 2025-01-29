Опекунов инвалидов с детства освободят от уплаты транспортного налога на одно авто

Законодательное собрание Петербурга 29 января приняло в первом чтении законопроект, который освободит опекунов инвалидов с детства от уплаты транспортного налога на один автомобиль, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Мощность транспортного средства при этом не должна превышать 150 лошадиных сил, либо оно должно быть старше 15 лет.

После принятия законопроекта претендовать на льготу сможет один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным. Сейчас похожая мера действует для семей, где трое или больше несовершеннолетних детей, либо в которых воспитывается инвалид до 18 лет. Соответствующее положение закрепят в городском законе "О налоговых льготах".

"Такие семьи часто сталкиваются с финансовыми трудностями вследствие ежегодного увеличения расходов на питание, одежду, образование и здравоохранение. Расширение перечня получателей указанной льготы позволит снизить финансовую нагрузку на такие семьи и обеспечить им дополнительную социальную поддержку", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам члена фракции "Единая Россия" Дениса Четырбока, новая мера поддержки распространится на налоговый период с 2024 года и все последующие годы. Депутат Марина Шишкина обратилась к Четырбоку с предложением сократить "возраст" авто, на которые можно применить отмену налога. Единоросс заявил, что состояние автомобиля отчасти зависит от того, как к нему относится владелец.

— Можно в одном костюме жениться и в одном похоронить, - добавила Шишкина.

По подсчетам депутатов, в случае утверждения такой льготы объем недополученных налогов составит 5,6 млн рублей ежегодно. В Петербурге мерой поддержки смогут воспользоваться примерно 1,2 тысячи человек. Всего, по данным комитета по социальной политике, в городе числятся 2482 опекуна инвалидов с детства. Похожая льгота уже действует в ряде регионов России: Москве, Ленинградской, Мурманской, Волгоградской, Тюменской, Архангельской, Астраханской, Тульской, Белгородской областях и в других субъектах.

Инициативу подготовила группа депутатов из фракции "Единая Россия": Валерий Гарнец, Елена Киселева, Павел Крупник, Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру