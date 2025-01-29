Беглов поздравил любителей Антона Чехова с 165-летием со дня рождения драматурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам в день 165-летия со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова, об этом 29 января сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, в творчестве Чехова олицетворена личная свобода и глубокое стремление понять внутренний мир человека. По его мнению, Чехов не только продолжил традиции русской литературы, но и открыл новые горизонты, став значимой фигурой в мировом театре.

Беглов добавил, что произведения, такие как "Чайка", "Три сестры" и "Вишневый сад", навсегда заняли место в репертуарах театров по всему миру. Также, по словам главы Петербурга, Чехов был не только выдающимся писателем, но и примером настоящего гражданина. В своей жизни он много лет работал врачом, лечил бедных, помогал строить школы и библиотеки.

Губернатор напомнил, что Петербург сыграл особую роль в судьбе Чехова: здесь были опубликованы его произведения, здесь состоялись премьеры его пьес. Сейчас в театрах города можно также посмотреть постановки по произведениям Чехова.

В конце Беглов пожелал насладиться творчеством писателя и почувствовать вдохновение от произведений драматурга.

Фото: ЗАКС.Ру