Из петербургского закона убирают упоминание Чемпионата мира по футболу 2018 года

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 29 января в первом чтении приняли проект закона, который предусматривает исключение из городского закона упоминания Чемпионата мира по футболу, состоявшегося в России в 2018 году, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В частности, депутаты отредактируют закон о критериях объектов, для размещения которых земельные участки Смольный отдает без проведения торгов.

Закон, который предстоит откорректировать, допускал, что администрация Петербурга могла предоставить землю для размещения спортивных сооружений, предусмотренных в программах подготовки Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу.

Как уточнили в пояснительной записке авторы законопроекта, члены фракции "Единая Россия" Всеволод Беликов и Денис Четырбок, исключить положение потребовалось из-за его неактуальности.

"В связи с тем, что Чемпионат мира по футболу 2018 года состоялся, норма Закона Санкт-Петербурга в указанной части неактуальна и не может быть применена", - говорится в пояснениях к законопроекту.

Автор инициативы Беликов не оставил без внимания тему футбола. Он поблагодарил парламент за решения, принятые в преддверии проведения Чемпионата мира.

Летом 2018 года в Петербурге прошло семь игр в рамках Чемпионата мира по футболу. В тот год Северную столицу посетили 8,2 млн туристов. Непосредственно в дни игр мундиаля в Петербург прибыл 1 млн гостей, более половины из которых — иностранцы.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру