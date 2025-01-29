Бельский выступил против движения курьеров на велосипедах по тротуару

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 29 января после заседания парламента поделился мнением о курьерах, которые передвигаются на электровелосипедах по тротуарам. По мнению спикера, работникам служб доставки следует передвигаться по проезжей части вместе с машинами, а не среди пешеходов. Он не исключил, что парламент может поработать над совершенствованием законодательства в этой сфере.

- Их нужно переносить на дорогу, чтобы они находились в рамках общей структуры движения. Ни по каким тротуарам они ездить не должны. Этим вопросом можно заняться серьезно сейчас. Я думаю, что если требует внесения изменений в законодательство - можно вносить и в том числе на федеральном уровне. Мы все видим, они перемещаются, поэтому они должны быть включены в общее дорожное движение. Не вижу никакого отличия между велосипедом и велосипедом, у которого есть дополнительный электрический моторчик, - рассказал Бельский.

Ранее депутат Заксобрания Алексей Цивилев выступил с предложением разработать искусственные неровности для тротуаров по принципу "лежачих полицейских", чтобы ограничить скорость велокурьеров. Свои соображения на этот счет парламентарий направил в Министерство транспорта и другие профильные ведомства.

Напомним, прошлый парламентский сезон в петербургском парламенте активно обсуждали вопросы регулирования средств индивидуальной мобильности, в частности, электросамокатов. В ЗакСе искали способы свести к минимуму случаи травматизма с участием кикшеринговых самокатов. В Смольном тоже разделяют рвение депутатов урегулировать этот вопрос. Одна из ключевых мер в этом направлении - запрет на парковку самокатов в центральных районах города - ограничения сохранятся в 2025 году.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру