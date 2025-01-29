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Бельский выступил против движения курьеров на велосипедах по тротуару

фото ЗакС политика Бельский выступил против движения курьеров на велосипедах по тротуару

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 29 января после заседания парламента поделился мнением о курьерах, которые передвигаются на электровелосипедах по тротуарам. По мнению спикера, работникам служб доставки следует передвигаться по проезжей части вместе с машинами, а не среди пешеходов. Он не исключил, что парламент может поработать над совершенствованием законодательства в этой сфере. 

- Их нужно переносить на дорогу, чтобы они находились в рамках общей структуры движения. Ни по каким тротуарам они ездить не должны. Этим вопросом можно заняться серьезно сейчас. Я думаю, что если требует внесения изменений в законодательство - можно вносить и в том числе на федеральном уровне. Мы все видим, они перемещаются, поэтому они должны быть включены в общее дорожное движение. Не вижу никакого отличия между велосипедом и велосипедом, у которого есть дополнительный электрический моторчик, - рассказал Бельский. 

Ранее депутат Заксобрания Алексей Цивилев выступил с предложением разработать искусственные неровности для тротуаров по принципу "лежачих полицейских", чтобы ограничить скорость велокурьеров. Свои соображения на этот счет парламентарий направил в Министерство транспорта и другие профильные ведомства. 

Напомним, прошлый парламентский сезон в петербургском парламенте активно обсуждали вопросы регулирования средств индивидуальной мобильности, в частности, электросамокатов. В ЗакСе искали способы свести к минимуму случаи травматизма с участием кикшеринговых самокатов. В Смольном тоже разделяют рвение депутатов урегулировать этот вопрос. Одна из ключевых мер в этом направлении - запрет на парковку самокатов в центральных районах города - ограничения сохранятся в 2025 году.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Бельский Александр Николаевич 
Цивилев Алексей Николаевич 




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