Депутат Киселева впечатлила коллегу Павлова необычным портретом президента

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов показал, как выглядит кабинет его коллеги из партии "Единая Россия" Елены Киселевой в Мариинском дворце. Особенно Павлова впечатлил портрет президента Владимира Путина, расположенный над рабочим столом Киселевой.

- Когда я пришла в Законодательное собрание и начала работать в приемной партии "Единая Россия", там знаменитый фотограф принес такой портрет. И я его приобрела. И не меняю его ни на какой официальный. Считаю, что у меня уникальный портрет президента, - рассказала Киселева на видео, опубликованным Павловым.

Имя автора портрета президента Киселева не назвала. К работе в роли депутата парламента она приступила в 2011 году. В 2012 году она возглавила приемную председателя партии "Единая Россия" - в те года этот пост занимал Владимир Путин.

Корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось найти в открытых источниках похожий портрет президента. Поиск через нейросети и другие сервисы результата не дал. Однако, судя по всему, фотография могла быть сделана летом 2005 года в Подмосковье. Тогда в такой одежде президент посетил юношеские соревнования по гандболу в городе Чехов.

Константин Леньков / Кадр из видео Дмитрия Павлова