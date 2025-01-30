Российское посольство выясняет, были ли россияне на борту разбившегося в США самолета

Посольство РФ в США выясняет, нет ли российских граждан среди пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в Вашингтоне вечером 29 января, сообщает ТАСС.

В среду вечером пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс авиалиний American Airlines из штата Канзас, столкнулся с вертолетом Black Hawk Сухопутных войск США. Катастрофа произошла в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Обломки самолета упали в реку Потомак.

На борту гражданского самолета находилось 64 человека, в том числе четыре члена экипажа. В военном вертолете находилось три члена экипажа.

По последним данным, из реки Потомак достали тела 18 погибших, информации о выживших на данный момент нет. Аэропорт имени Рональда Рейгана будет закрыт до утра пятницы.