Штаб-квартира "Балтийской жемчужины" выставлена на продажу за 1,6 млрд рублей

Девелопер "Балтийская жемчужина", дочерняя структура китайской компании Shanghai Industrial Investment (SIIC), выставил на продажу свою штаб-квартиру на Петергофском шоссе, 47А, за 1,6 млрд рублей. Объявление появилось на профильных интернет-площадках, передает 30 января "Коммерсантъ-Санкт-Петербург". Эксперты считают, что это может свидетельствовать о выходе компании с петербургского рынка.

Продажа бизнес-центра, выполненного в форме раковины с жемчужиной и занимающего 10,8 тысячи квадратных метров, обсуждалась еще в конце 2023 года, когда девелопер сдал большую часть арендопригодных площадей. Новый владелец сможет расширить территорию здания до 30 тысяч квадратных метров после реконструкции.

Ранее компания уже продала свою долю в торговом центре "Жемчужная плаза". Сейчас бизнес-центр остается последним активом застройщика в России. Эксперты полагают, что стоимость в 1,6 млрд рублей может отпугнуть потенциальных покупателей, несмотря на ее соответствие рынку.

Особенность объекта — значительная доля общественных пространств (около 3,8 тысячи квадратных метров), что снижает его рентабельность. Однако специалисты допускают возможность частичной перепланировки под зоны open space.

В 2023 году с "Балтийской жемчужины" взыскали около 52 млн рублей из-за некорректной рекламы: девелопер предлагал квартиры меньшей площади, чем они оказывались в действительности. В октябре 2024 года деньги пришлось выплатить.

фото: ЗАКС.Ру