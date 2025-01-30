МВД подтвердило информацию об уголовном деле после обысков в петербургском УФАС

Главное управление МВД России возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) в отношении сотрудника управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу, рассказали ЗАКС.Ру в петербургском Главке 30 января. Накануне СМИ сообщали об обысках в ведомстве и задержании заместителя начальника управления Екатерины Даниловской, которая возглавляет отдел контроля размещения государственного заказа. В пресс-службе имя "предполагаемой подозреваемой" не называют.

"По версии следствия, один из руководителей регионального отделения антимонопольной службы совместно с неустановленными коллегами принимал решения в пользу недобросовестных предпринимателей, участвующих в закупках. По предварительным данным, речь может идти о контрактах на десятки миллионов рублей", - говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и ЛО.

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. По данным СМИ, поводом для расследования стали более сотни контрактов на поставку систем безопасности в госучреждения Московского района.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру