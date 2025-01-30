Экс-главу "Фонбета" отправили в СИЗО по делу о взятке

Тверской районный суд Москвы арестовал до 29 марта бывшего генерального директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина, обвиняемого в даче взятки (ст. 291 УК РФ) в размере 60 млн рублей, сообщает 30 января ТАСС.

Во время заседания по избранию меры пресечения стало известно, что экс-глава "Фонбета" Анохин признал вину и дал показания на других фигурантов дела. Защита бизнесмена просила суд учесть это и назначить более мягкую меру. Однако представители следствия заявили, что Анохин может скрыться, так как имеет гражданство Мексики, сообщает РИА "Новости".

Сергей Анохин был задержан 29 января. Следствие предъявило бывшему главе "Фонбета" обвинение в даче взятки в размере 60 млн рублей. За эти деньги, как считают правоохранители, фигурант якобы надеялся "избежать представления в следственные органы результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Помимо Анохина, по делу проходят бывший частный детектив Степан Грицков и заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол. Как сообщает ТАСС, Грицков также полностью признал вину и был заключен под стражу до 29 марта. Он сотрудничает со следствием и уже дал показания на других фигурантов дела. Двоих фигурантов дела экс-главы компании "Фонбет" объявили в розыск, еще двоих вероятных участников схемы пока не установили.

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