Генпрокуратура добилась ареста активов группы "Домодедово"

Арбитражный суд Московской области наложил арест на активы группы "Домодедово" по иску Генеральной прокуратуры РФ. Под арестом оказалось все имущество группы, а также акции и доли в компаниях, принадлежащие бенефициару аэропорта Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану. Суд запретил любые операции с компаниями и их имуществом, включая отчуждение и вывод активов за пределы России, сообщила "Фонтанка".

Иск Генпрокуратуры был подан 28 января. Ответчиками по делу выступают 30 компаний и два физических лица. Перед обращением в суд ведомство проверяло приватизацию имущества аэропорта. Основанием для иска стало нахождение активов под иностранным контролем.

Генеральная прокуратура подала иск о признании недействительными сделок, связанных с группой "Домодедово". В ведомстве считают, что стратегические предприятия поставлены в зависимость от иностранных резидентов: Каменщик — Турция и ОАЭ, Коган — Израиль. По данным РБК, прокуратура настаивает на запрете управленческих решений, которые могут ухудшить финансовое состояние этих компаний.

По российскому законодательству иностранные инвесторы не могут вести стратегически значимую деятельность без согласования с правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями. Владельцы "Домодедово" такого разрешения не получали.

Генпрокуратура также обвинила Каменщика и Когана в саботаже модернизации аэропорта и нецелевом расходовании государственных средств, что, по мнению ведомства, наносит ущерб экономике России.

фото: ЗАКС.Ру