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Новости 30 января, 20:16

Генпрокуратура добилась ареста активов группы "Домодедово"

фото ЗакС политика Генпрокуратура добилась ареста активов группы "Домодедово"

Арбитражный суд Московской области наложил арест на активы группы "Домодедово" по иску Генеральной прокуратуры РФ. Под арестом оказалось все имущество группы, а также акции и доли в компаниях, принадлежащие бенефициару аэропорта Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану. Суд запретил любые операции с компаниями и их имуществом, включая отчуждение и вывод активов за пределы России,  сообщила "Фонтанка".

Иск Генпрокуратуры был подан 28 января. Ответчиками по делу выступают 30 компаний и два физических лица. Перед обращением в суд ведомство проверяло приватизацию имущества аэропорта. Основанием для иска стало нахождение активов под иностранным контролем.

Генеральная прокуратура подала иск о признании недействительными сделок, связанных с группой "Домодедово". В ведомстве считают, что стратегические предприятия поставлены в зависимость от иностранных резидентов: Каменщик — Турция и ОАЭ, Коган — Израиль. По данным РБК, прокуратура настаивает на запрете управленческих решений, которые могут ухудшить финансовое состояние этих компаний.

По российскому законодательству иностранные инвесторы не могут вести стратегически значимую деятельность без согласования с правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями. Владельцы "Домодедово" такого разрешения не получали.

Генпрокуратура также обвинила Каменщика и Когана в саботаже модернизации аэропорта и нецелевом расходовании государственных средств, что, по мнению ведомства, наносит ущерб экономике России.

фото: ЗАКС.Ру


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