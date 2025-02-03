При взрыве в московском ЖК "Алые паруса" погиб человек

В холле дома в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы 3 февраля произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По предварительным данным, один человек погиб и четверо пострадали. Среди пострадавших, по данным СМИ, может быть глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армен Саркисян – он получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

"Предварительно, в результате пострадали четыре человека, их состояние оценивается как тяжелое. В настоящее время они госпитализированы в многопрофильные стационары, проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказал представитель московского департамента здравоохранения ТАСС.

СК возбудило уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве. На место происшествия выехал руководитель ГСУ по городу Москве Андрей Стрижов, сотрудники СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Обнаружены повреждения остекления фойе первого этажа, а также задымление. <...>На месте работает следственно-оперативная группа, также к работе привлечены иные специалисты. Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Также на месте происшествия находятся прокурор Северо-Западного административного округа Москвы Максим Киселев и первый заместитель прокурора столицы Сергей Савенков, информирует пресс-служба прокуратуры города.

кадр из видео СК по Москве