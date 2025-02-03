Павильон ВДНХ загорелся из-за короткого замыкания

Причиной пожара, произошедшего 3 февраля в павильоне №59 на ВДНХ в Москве, стало короткое замыкание, сообщается на официальном сайте выставочного комплекса. Возгорание возникло на первом этаже павильона и охватило 20 квадратных метров, но было оперативно потушено.

В заявлении, опубликованном на сайте, также отмечается, что инцидент произошел в технический день, когда в павильоне проводились плановые работы на экспозиции. Системы безопасности сработали штатно, а персонал вовремя самостоятельно покинул здание. Пострадавших нет.

Как отмечает ТАСС, в декабре 2024 года в павильоне №59 был открыт Музей героизма. Сам павильон № 59 "Зерно" является объектом культурного наследия федерального значения. Он был построен в 1939 году, а в 1954 году была проведена его реконструкция с сохранением элементов прежней композиции.

кадр из видео МЧС России