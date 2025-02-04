Смольный: в 2024 году в службу 004 поступил миллион звонков

В 2024 году на номер 004 поступил 1 миллион звонков, а за все годы работы было принято более 16 миллионов запросов, сообщает пресс-служба администрации Петербурга. Ежедневно на горячую линию поступает более 2,5 тысячи обращений.

"За время работы Службы практически каждый житель города воспользовался этим сервисом", — отметил губернатор города Александр Беглов.

Главной городской диспетчерской службе 004 исполняется 20 лет. Позвонив по данному номеру, петербуржцы могут узнать о сроках включения отопления, сообщить о сломанном лифте, оставить заявку на уборку двора или навести справки, куда мог быть эвакуирован их автомобиль.

Главная задача диспетчеров службы - оперативно принять заявку и передать её в соответствующую городскую службу или напрямую к дежурным аварийным бригадам, если требуется срочное вмешательство. Если вопрос касается плановых работ или благоустройства города, обращение регистрируется на портале "Наш Санкт-Петербург" и поступает на исполнение в профильные ведомства.

Помимо этого, сотрудники службы обязаны следить за оперативной обстановкой в городе, собирать данные о происшествиях.

Также в Смольном уточнили, какие вопросы больше всего волнуют обратившихся по номеру 004 петербуржцев. Летом самым частым вопросом являются сроки отключения горячей воды — за год поступило 64 тысячи таких запросов. Осенью и зимой жители города чаще всего интересуются подключением отопления — 88 тысяч обращений за предыдущий холодный сезон.

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