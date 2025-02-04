Глава УФАС Карелии Пряхин найден мертвым под окнами ведомства в Петрозаводске

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по республике Карелия Артур Пряхин найден мертвым 4 февраля возле административного здания в Петрозаводске, информацию об этом ЗАКС.Ру подтвердили в карельском Следственном комитете. Там же добавили, что по факту произошедшего организована проверка.

Ранее местное СМИ "Столица Онего" сообщило об обнаружении трупа под окнами дома 1А по набережной Варкауса в Петрозаводске. По указанному адресу располагается местное УФАС, следует из данных на сайте ведомства.

Пряхину было 56 лет, у него остались жена и взрослый сын. Он родился в 1968 году в Ленинграде, в период с 1997 по 2011 годы работал в органах МВД Карелии, в том числе возглавлял региональное управление по борьбе с экономическими преступлениями. Местным УФАС он руководил с 2014 года.

Андрей Казарлыга, фото: Карельское УФАС России / "ВКонтакте"