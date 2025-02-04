В Ленобласти по делу о мошенничестве задержали представителей строительной компании

Руководство и сотрудники строительной компании в Ломоносовском районе Ленобласти были доставлены следственные органы по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 4 февраля в домах вероятных фигурантов были проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы.

По версии следствия, компания осуществляла противоправную деятельность, обманывая граждан под видом обещания строительства частных домов. На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В конце 2024 года в полицию обратился один из потерпевших. Он сообщил, что ранее заключил предварительный договор на покупку участка с последующим строительством на нем загородного дома в Ломоносовском районе. После документального закрепления сделки мужчина заплатил компании 13,5 млн рублей – 10,5 млн рублей он перевел на счет строительной компании, а 3 млн передал наличными. По словам потерпевшего, к указанному в договоре сроку обязательства компании выполнены не были.

По версии следствия, от подобной схемы могли пострадать еще более десятка человек, а общий ущерб в полиции оценивают на сумму более чем 100 млн рублей.

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