Минздрав предложил вернуть распределение медиков после окончания вуза

Поправки к закону "Об образовании" об обязательной послевузовской отработке выпускниками медицинских образовательных учреждений были предложены Минздравом, сообщает "Коммерсантъ" 5 февраля. Инициатива будет распространяться на тех, кто обучался за счет средств бюджета.

Согласно законопроекту, выпускники медицинских вузов и колледжей должны отработать в государственной или частной клинике, входящей в программу ОМС. Для выпускников вузов срок отработки составит 3 года, для выпускников колледжей – 2 года. При этом выбор конкретного учреждения и региона остается за работником. В случае невыполнения обязательств, выпускнику придется выплатить штраф в двойном размере затрат на обучение.

Также Минздрав РФ предлагает увеличить наказание для "целевиков"-нарушителей. "Целевой набор" подразумевает, что между абитуриентом и учреждением заключается договор, по которому будущий студент обязуется отработать в данном учреждении. В таком случае оплата обучения осуществляется государством. Если "целевик" нарушает договор, он должен самостоятельно оплатить полную стоимость обучения.

В дополнение было предложено предоставлять выпускниками "целевого набора" возможность продолжения обучения в ординатуре только в рамках следующего целевого договора с тем же учреждением.

Напомним, что похожие инициативы озвучивались и прежде. В 2023 году в Совет законодателей был направлен законопроект об обязательной отработке по распределению всеми студентами-бюджетниками с полной выплатой расходов государства на их обучение в случае отказа.

В 2018 году депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов предлагал обязать студентов-бюджетников отработать в госкомпаниях срок, равный длительности их обучения в вузе.

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