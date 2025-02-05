Петербургские депутаты попросят Госдуму создать реестр домашних животных

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 5 февраля приняли за основу проект федеральной законодательной инициативы о создании в России единого реестра домашних животных, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Соответствующую инициативу парламентарии намерены направить в Государственную думу.

Согласно тексту законопроекта, который подготовил депутат Алексей Макаров, предлагаемый реестр домашних питомцев станет автоматизированной информационной системой, в которой будут содержаться данные о животных и их владельцах. Следить за содержанием базы должен федеральный орган в области ветеринарного надзора. В пояснительной записке Макаров указал, что такая система позволит упростить поиск животного в случае его потери. Предполагается, что реестр к 1 января 2026 года сформирует правительство РФ.

Макаров уточнил, что определять перечень животных, которых надо будет регистрировать в реестре, будет правительство. Он уточнил, что регистрировать хомячков, черепашек и мадагаскарских тараканов, вероятно, не придется. По мнению автора законопроекта, первое время не стоит штрафовать хозяев питомцев, которые не захотят регистрировать свое домашнее животное.

В Совете законодателей инициативу поддержали. Там решили, что инициатива актуальна и сможет поспособствовать безопасности людей, а также снизить социальную напряженность между гражданами и владельцами домашних питомцев. Как отметил депутат Макаров, это "уникальный случай", когда в Совете законодателей приняли петербургскую инициативу без замечаний.

Константин Леньков, фото: unsplash