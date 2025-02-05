Петербургские депутаты ЗакСа вручили медали главам МО

В Законодательном собрании Петербурге 5 февраля прошло заседание президиума Совета муниципальных образований, на котором глава СМО Всеволод Беликов с коллегами вручил главам муниципальных образований медали "За безупречную муниципальную службу" I и II степени, сообщили в пресс-службе парламента.

В торжественной обстановке наградили главу МО "Академическое" Игоря Пыжика, главу МО "Город Кронштадт" Наталию Чашину, главу МО "Юго-Запад" Олега Семенова, главу МО "Литейный окргу" Павла Дайняка, главу МО "Невский округ" Сергея Кочанжи и других. На заседании присутствовали также депутаты Заксобрания Наталия Астахова, Михаил Барышников, Юрий Гладунов и Антон Рудаков.

Кроме награждения, в повестке встречи также стояли вопросы о сотрудничестве с РАНХиГС в части подготовки кадров для муниципальной службы. Также обсудили программу торжественно-памятных мероприятий в рамках объявленного президентом Года защитника Отечества и проведении межмуниципальных спортивных турниров.

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга