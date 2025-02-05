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Муниципал 19:12

Петербургские депутаты ЗакСа вручили медали главам МО

фото ЗакС политика Петербургские депутаты ЗакСа вручили медали главам МО

В Законодательном собрании Петербурге 5 февраля прошло заседание президиума Совета муниципальных образований, на котором глава СМО Всеволод Беликов с коллегами вручил главам муниципальных образований медали "За безупречную муниципальную службу" I и II степени, сообщили в пресс-службе парламента. 

В торжественной обстановке наградили главу МО "Академическое" Игоря Пыжика, главу МО "Город Кронштадт" Наталию Чашину, главу МО "Юго-Запад" Олега Семенова, главу МО "Литейный окргу" Павла Дайняка, главу МО "Невский округ" Сергея Кочанжи и других. На заседании присутствовали также депутаты Заксобрания Наталия Астахова, Михаил Барышников, Юрий Гладунов и Антон Рудаков

Кроме награждения, в повестке встречи также стояли вопросы о сотрудничестве с РАНХиГС в части подготовки кадров для муниципальной службы. Также обсудили программу торжественно-памятных мероприятий в рамках объявленного президентом Года защитника Отечества и проведении межмуниципальных спортивных турниров.

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга


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Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Дайняк Павел Валерьевич
Пока еще нет голосов...
Кочанжи Сергей Павлович
Пока еще нет голосов...
Пыжик Игорь Григорьевич
Пока еще нет голосов...
Семенов Олег Александрович
Пока еще нет голосов...
Чашина Наталия Фёдоровна
Упоминаемые персоны
Дайняк Павел Валерьевич 
Кочанжи Сергей Павлович 
Пыжик Игорь Григорьевич 
Семенов Олег Александрович 
Чашина Наталия Фёдоровна 




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