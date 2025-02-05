Комиссия ЗакСа провела на заливе выездное заседание в формате рейда

Члены комиссии Заксобрания по вопросам правопорядка и законности устроили выездное заседание на Финском заливе, сообщила 5 февраля пресс-служба городского парламента. Поездка была посвящена вопросам обеспечения безопасности граждан на водах и безопасности мореплавания в зимний период.

"Мероприятие было организовано совместно со специалистами городской Поисково-спасательной службы в формате рейда", — отдельно уточняется в распространенном отчете о выезде.

Участие в выезде приняли, в частности, глава комиссии Константин Чебыкин, а также Алексей Зинчук и Юрий Авдеев. Спасатели продемонстрировали парламентариям проход по ледовым полям залива и свозили их на форт "Риф" и на спасательную станцию № 21.

Комментируя поездку, Чебыкин назвал "непростой" сложившуюся ледовую обстановку. "Несколько дней назад в Финском заливе спасли сорок рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине. Это один из примеров, насколько серьезно необходимо относиться к безопасности на водоемах в это время", — высказался он.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС) / "ВКонтакте"