Беглов поручил до сентября благоустроить сквер в Невском районе

На территории Невского района к сентябрю 2025 года должны будут благоустроить сквер Николая Львова, сообщила 5 февраля администрация губернатора. Соответствующее поручение дал глава города Александр Беглов по итогам личного приема граждан.

Как следует из сообщения, о проведении работ градоначальника попросил местный житель. Речь идет о небольшой зеленой зоне на углу проспекта Обуховской Обороны и Ново-Александровской улицы. Как отметили в Смольном, территория находится "на остатке усадебного парка князей Вяземских XVIII века". Сейчас там не хватает скамеек и урн, а оборудование детской площадки нуждается в обновлении.

Губернатор поручил главе администрации Невского района благоустроить сквер и доложить о выполнении работ до сентября. Как отмечается, среди прочего в сквере планируется установить вибрафон и интерактивную панель.

Фото: сайт Смольного