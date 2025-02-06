Умер экс-председатель ТИК №51 Невского района Павел Окунев

Бывший председатель Территориальной избирательной комиссии №51 Невского района Петербурга Павел Окунев скончался из-за продолжительной тяжелой болезни, сообщила пресс-служба петербургской избирательной комиссии 6 февраля.

"Павел Павлович навсегда останется для нас добрым и отзывчивым человеком, мудрым и ответственным коллегой, безгранично преданным своей профессии" - написала пресс-служба.

С 1987 года Окунев занимал различные должности, связанные с организацией выборов в Петербурге. ТИК №51 Невского района он возглавлял в течение четырех лет с 2020 года по 2024.

Окунев был человеком из круга главы Фрунзенского района Константина Серова. В частности, до назначения на пост председателя ТИК он был советником Серова. Также он входил в политсовет "Единой России".

фото избиркома Петербурга