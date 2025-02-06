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Новости 16:38

Музыкант погиб в Петербурге во время обыска по делу по "экстремистской статье"

Бард Вадим Стройкин погиб в Адмиралтейском районе Петербурга 6 февраля во время обыска по делу по "экстремистской статье", сообщило РИА "Новости". По данным СМИ, погибший отошел на кухню, а позже его тело было обнаружено под окнами. Стройкин проживал на 10-м этаже. Обстоятельства происшествия будет выяснять Следственный комитет. 

"Живым последний раз его видели на 10 этаже, когда мужчина отошел на кухню, чтобы, по его словам, выпить воды. Позже под окнами обнаружили тело", - пишет "Фонтанка.ру".

Стройкину было 59 лет. Последние 10 лет он преподавал игру на гитаре. Также являлся автором программы "Антология авторской песни" на радиостанции "Эхо Москвы — Екатеринбург". 

Константин Леньков


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