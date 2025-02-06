Смольный собрался приватизировать "Пассажиравтотранс" в 2025 году

В 2025 году ГУП "Пассажиравтотранс" может быть включен в программу приватизации государственного имущества Петербурга, соответствующий законопроект появился 6 февраля на сайте Смольного. Документ опубликован для прохождения антикоррупционной экспертизы, которая продлится по 19 февраля.

Проект предусматривает отнесение "Пассажиравтотранса" к числу унитарных предприятий, включаемых в городскую программу приватизации. В пояснительной записке к проекту содержится уточнение о том, что, согласно федеральному законодательству, находящиеся в условиях конкуренции ГУПы подлежат ликвидации или реорганизации. При этом российское правительство позволило "Пассажиравтотрансу" сохранить существующую форму госпредприятия до 2026 года.

Сам законопроект подготовлен в соответствии с предложением комитета по транспорту о реорганизации "Пассажиравтотранса" в текущем году. Предполагается, что предприятие переформатируют в акционерное общество.

"По результатам приватизации 100 % акций создаваемого акционерного общества будут находиться в собственности Санкт-Петербурга. Приватизация акций акционерного общества не планируется", — говорится в пояснительной записке. Согласно тексту, город будет единолично принимать решения касательно деятельности АО, при этом сама приватизация не принесет никаких поступлений в бюджет.

Разговоры о возможности приватизации "Пассажиравтотранса" ведутся на протяжении уже нескольких лет. Так, в 2019 году тогдашний вице-губернатор Эдуард Батанов заявлял, что слухи о приватизации предприятия к 2025 году не соответствуют действительности, писал "Коммерсантъ-Петербург". В 2022 году издание "Фонтанка" сообщало о возможности отмены планов приватизации "Пассажиравтотранса".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру