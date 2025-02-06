Депутаты ЗакСа отправились на Алтай

Делегация Законодательного собрания Петербурга в составе спикера Александра Бельского, депутатов Павла Крупника и Юрия Авдеева отправились в Республику Алтай. Там парламентарии намерены провести ряд рабочих встреч. Своими планами председатель Заксобрания поделился в своих соцсетях 6 февраля.

"Впереди два насыщенных дня: памятные мероприятия, рабочие встречи, культурные события и в завершение — празднование алтайского Нового года", - говорится в сообщении Бельского.

Судя по опубликованной фотографии в соцсетях спикера, депутаты посетили гору Малая Синюха вблизи курортного города Манжерок. На панорамном снимке видно город, фуникулер и реку Катунь.

Отметим, для спикера это уже вторая рабочая поездка в регионы России за неделю. В среду, 5 февраля он принял участие в заседании комиссии Совета законодателей в Северной Осетии.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру