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Новости 20:15

Депутаты ЗакСа отправились на Алтай

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа отправились на Алтай

Делегация Законодательного собрания Петербурга в составе спикера Александра Бельского, депутатов Павла Крупника и Юрия Авдеева отправились в Республику Алтай. Там парламентарии намерены провести ряд рабочих встреч. Своими планами председатель Заксобрания поделился в своих соцсетях 6 февраля. 

"Впереди два насыщенных дня: памятные мероприятия, рабочие встречи, культурные события и в завершение — празднование алтайского Нового года", - говорится в сообщении Бельского. 

Судя по опубликованной фотографии в соцсетях спикера, депутаты посетили гору Малая Синюха вблизи курортного города Манжерок. На панорамном снимке видно город, фуникулер и реку Катунь.  

Отметим, для спикера это уже вторая рабочая поездка в регионы России за неделю. В среду, 5 февраля он принял участие в заседании комиссии Совета законодателей в Северной Осетии.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Авдеев Юрий Васильевич 
Бельский Александр Николаевич 
Крупник Павел Анатольевич 




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