Законопроект об ужесточении наказания за возбуждение ненависти внесен в Госдуму

Правительство РФ внесло на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предполагает ужесточение наказания по статье о возбуждение ненависти либо вражды (ст. 282 УК). В частности, предлагается привлекать к уголовной ответственности по первой части статьи в случае однократного совершения такого деяния, если оно сопряжено с оправданием или пропагандой применения насилия. Сейчас уголовная ответственность наступает при повторном правонарушении по аналогичной статье КоАП в течение года.

За прошедший год в России суды рассмотрели порядка 734 протоколов по 20.3.1 КоАП, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Почти половина из них была составлена из-за одобрения, пропаганды или угрозы применения насилия в интернете.

"Такие деяния обладают более высокой общественной опасностью по сравнению с иными проявлениями возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения человеческого достоинства в рамках статьи 20.31 КоАП, поскольку являются крайней формой злоупотребления свободой слова, а также создают почву для восприятия применения насилия по экстремистским мотивам как правильного и необходимого варианта действий", - говорится в пояснительной записке.

Административная статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП) предусматривает наказание для физлиц в виде ареста на срок до 15 суток или штрафом до 20 тысяч рублей. По уголовной статье (ч. 1 ст. 282 УК) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет в случаях, если гражданин в течение года уже привлекался к административной ответсвенности. Законопроект предлагает дополнить первую часть ст. 282 УК возможностью наказания при однократном совершении деяния, в случае оправдания, пропаганды или угрозы применения насилия.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру