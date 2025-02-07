Почти 500 мигрантов работают водителями автобусов в Петербурге

Количество мигрантов, работающих водителями автобусов городского и пригородного сообщения по патентам, достигло 493 человек в 2024 году, сообщил депутат ЗакСа Петербурга Андрей Рябоконь 6 февраля в своем telegram-канале со ссылкой на комитет по труду и занятости населения. По его словам, количество водителей-мигрантов за год выросло на 16%.

"Эти цифры говорят о том, что не так уж и сильно транспортная сфера зависит от мигрантов-водителей, как об этом нас информируют перевозчики", - добавил Рябоконь.

По мнению депутата, инициатива о введении запрета на работу мигрантов водителями общественного транспорта актуальна до сих пор. "Отсутствие мигрантов, задействованных в общественном транспорте, не приведет к его остановке", - заявил он.

Напомним, в июне 2024 года Петербург столкнулся с колоссальным дефицитом водителей автобусов. По данным "Фонтанки", на предприятии ОАО "Третий парк" летом не хватало около 300 человек, в ООО "Вест-Сервис" и ООО "Такси" нехватка составила 400, а у "Пассажиравтотранса" — 480.

фото: ЗАКС.Ру