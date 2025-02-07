Малькевич намерен добиваться запрета продажи "фейковых" боевых наград

Депутат Законодательного собрания Александр Малькевич рассказал о необходимости полного запрета продажи фейковых боевых наград. Вместе с председателем профильной комиссии ЗакСа по делам ветеранов Игорем Высоцким они разработали инициативу, направленную на полное пресечение торговли такой продукцией, сообщил Малькевич в своем telegram-канале 7 февраля. С ней парламентарии намерены выйти на федеральный уровень.

"Продажа "сувенирных" боевых наград обесценивает подвиг наших героев, превращая его в дешевую подделку, подрывает престиж службы и открывает дорогу ряженым, которые хотят нажиться на святом", - написал он.

Малькевич добавил, что по результатам проведенного им опроса, около 41% проголосовавших выступают за жесткие меры и полный запрет продажи фейковых наград. Он добавил, что награды и почетные знаки от общественных организаций, по его мнению, следует вывешивать на стенах в офисе или хранить на полках, однако носить такие знаки на груди не стоит.

"Мне кажется, что все может и должно быть просто: носить надо то, что вручено тебе на основании указов и приказов – то есть государственные, региональные и ведомственные награды. И все!" - добавил Малькевич.

Малькевич и ранее высказывался против такой "сувенирной" продукции. В Государственной думе также звучали предложения по урегулированию оборота таких "наград".

фото: ЗАКС.Ру