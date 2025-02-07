Президент Путин поручил добиться снижения инфляции в 2025 году

Во время встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным 7 февраля президент Владимир Путин поручил выйти на "сбалансированный рост" экономики и добиться снижения текущих значений инфляции, передает ТАСС.

"Задача на текущий год - выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции. <...> У нас по году 9,5%, а, по-моему, на 3 февраля было уже 9,9%, год к году. Это вызов для нас, мы должны предпринять все необходимое, для того чтобы у нас рост был сбалансированным", - приводит слова главы государства агентство ТАСС.

За 2024 год инфляция составила 9,52% и, как отметил Мишустин, подрастает. При этом инфляция, по его словам, остается "основным вызовом", однако принимаемые меры уже начали замедлять кредитование экономики - темпы кредитования снижаются шестой месяц подряд. По прогнозам чиновников, это может привести к снижению цен.

Константин Леньков / Фото Кремль