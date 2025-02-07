Новгородский губернатор Никитин подал в отставку

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, следует из документа, опубликованного 7 февраля на сайте Кремля. Как следует из текста указа, чиновник подал в отставку в связи с переходом на новую работу.

"Принять отставку губернатора Новгородской области Никитина А. С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", — говорится в тексте указа.

Указ вступил в силу с момента его подписания.

О дальнейших карьерных планах Никитина пока ничего не известно. На сайте правительства Новгородской области он продолжает числиться главой региона. В своих социальных сетях чиновник увольнение с должности не комментировал.

Никитин родился в Москве в 1979 году, в 2001 году окончил Государственный университет управления. С 2011 года руководил АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". В феврале 2017 года был назначен врио главы Новгородской области, избрание его губернатором произошло в сентябре того же года. Позже, в сентябре 2022 года он был переизбран на второй срок.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Новгородской вобласти