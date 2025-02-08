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Новости 10:38

Беглов поздравил петербуржцев с Днем СПбГУ

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с Днем СПбГУ

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем СПбГУ, сообщает 8 февраля пресс-служба Смольного. Этот праздник отмечается впервые.

"Для нас дорого всё, что начинает свою историю с Петра Первого.  Петербургский университет и Академия наук, Указ о создании которых был подписан 8 февраля 1724 года, – одно из последних его великих начинаний. На протяжении трех веков Санкт‑Петербургский университет остается столпом интеллектуальной мощи России", - цитирует губернатора пресс-служба Смольного. 

Беглов также подчеркнул, что выпускником СПбГУ является президент России Владимир Путин. 

Губернатор напомнил, что по решению президента на базе университета планируется создать инновационный центр "Невская дельта". Инновационный научно-технологический центр будет заниматься экологической и энергетической безопасностью, фармацевтикой, нефтегазовыми технологиями и цифровизацией производств. "Невскую дельту" планируют построить в новом кампусе СПбГУ в Пушкинском районе. 

День Санкт-Петербургского государственного университета был установлен ЗакСом в октябре 2024 года. Учреждение праздника было приурочено к 300-летию университета.

фото: gov.spb.ru


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