Слуцкий предложил создать свою Нобелевскую премию для стран БРИКС

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением учредить альтернативу Нобелевской премии на базе государств, входящих в БРИКС, сообщает официальный сайт партии. Об этом Слуцкий заявил во время встречи с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым 8 февраля.

По мнению лидера ЛДПР, Нобелевская премия себя дискредитировала, а создание альтернативы покажет открытость российской науки и укрепит ее статус. Он также уверен, что российский аналог Нобелевской премии будет стимулировать партнёрство России и других стран-членов БРИКС в научной сфере.

"Поэтому мы с Геннадием Яковлевичем условились, что проработаем премию, которая станет аналогом Нобелевской как для российских, так и для зарубежных учёных, прежде всего в сфере фундаментальных наук", - отметил Слуцкий.

Идея о создании альтернативы Нобелевской премии уже озвучивалась ранее. С похожей инициативой выступал в 2022 году руководитель Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН академика Николай Колчанов. Тогда это предложение поддержал председатель СО РАН академик Валентин Пармон.

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