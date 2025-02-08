Водителя снегоуборочного трактора задержали за дрифт в Невском районе

Двух дрифтующих с Дальневосточного проспекта задержали сотрудники ГАИ вечером 6 февраля, сообщает 8 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Среди доставленных в отдел оказался водитель снегоуборочного трактора.

Сообщение о дрифтующих водителях на Дальневосточном проспекте, 16, поступило в полицию 6 февраля. Приехавший на место наряд ДПС обнаружил автомобиль "ВАЗ" и снегоуборочный трактор New Holland. Судя по видео пресс-службы МВД, трактор какое-то время кружился на заснеженной парковке.

На водителей обоих транспортных средств были составлены административные протоколы за нарушение правил маневрирования (ст. 12.14 КоАП РФ) и применения ремней безопасности (12.6 КоАП РФ).

18-летний молодой человек, находившийся за рулем "ВАЗа", был также привлечен к административной ответственности за управление автомобилем при наличии неисправностей (ст. 12.5 КоАП РФ) и отсутствие страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ст. 12.37 КоАП РФ).

Помимо этого, сотрудники полиции проверяют подлинность номерных знаков и идентификационных номеров автомобилей. В случае их подделки, водителям может грозить уголовная ответственность (ст. 326 УК РФ) - максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Оба мужчины были доставлены в отдел полиции, а их транспортные средства будут находиться на спецстоянке до вынесения процессуального решения.

кадр из видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти