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Новости 15:07

Бастрыкин заинтересовался задержкой выдачи ключей дольщикам из Колпино

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался задержкой выдачи ключей дольщикам из Колпино

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку соблюдения прав прав дольщиков в Колпино, сообщает информационный центр СК РФ. Ранее к нему с такой просьбой обращалась владелица квартиры в ЖК "Новое Колпино".

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову провести процессуальную проверку по вопросу возможного нарушения прав дольщиков в Колпино и представить доклад об установленных в ее ходе обстоятельствах. 

В комментариях на странице приёмной Бастрыкина а соцсети "ВКонтакте" 4 февраля к председателю СК обратилась петербурженка. По ее словам, ввод здания в ЖК "Новое Колпино" в эксплуатацию был запланирован на октябрь 2024 года, однако некоторые владельцы до сих пор не получили ключи от своих квартир, а обращения и жалобы по этому вопросу застройщиком игнорируются. 

Ранее с данным вопросом дольщики обращались к губернатору Петербургу Александру Беглову. Во время прямой линии главы города 12 декабря прошлого года ему поступило около 40 вопросов от петербуржцев, купивших квартиры в ЖК "Новое Колпино". Тогда губернатор объявил о начале выдачи ключей компанией. Он также сообщил, что Смольный "следит за строителями". 

В конце января 78.ru снова сообщал, что дольщикам в этом ЖК выдаются ключи от квартир. На форуме жильцов комплекса в январе также был пост о том, что проблема решается, хотя и не все собственники пока получили возможность въехать в дом.

фото пресс-службы СК России


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