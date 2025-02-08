Бастрыкин заинтересовался задержкой выдачи ключей дольщикам из Колпино

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку соблюдения прав прав дольщиков в Колпино, сообщает информационный центр СК РФ. Ранее к нему с такой просьбой обращалась владелица квартиры в ЖК "Новое Колпино".

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову провести процессуальную проверку по вопросу возможного нарушения прав дольщиков в Колпино и представить доклад об установленных в ее ходе обстоятельствах.

В комментариях на странице приёмной Бастрыкина а соцсети "ВКонтакте" 4 февраля к председателю СК обратилась петербурженка. По ее словам, ввод здания в ЖК "Новое Колпино" в эксплуатацию был запланирован на октябрь 2024 года, однако некоторые владельцы до сих пор не получили ключи от своих квартир, а обращения и жалобы по этому вопросу застройщиком игнорируются.

Ранее с данным вопросом дольщики обращались к губернатору Петербургу Александру Беглову. Во время прямой линии главы города 12 декабря прошлого года ему поступило около 40 вопросов от петербуржцев, купивших квартиры в ЖК "Новое Колпино". Тогда губернатор объявил о начале выдачи ключей компанией. Он также сообщил, что Смольный "следит за строителями".

В конце января 78.ru снова сообщал, что дольщикам в этом ЖК выдаются ключи от квартир. На форуме жильцов комплекса в январе также был пост о том, что проблема решается, хотя и не все собственники пока получили возможность въехать в дом.

фото пресс-службы СК России