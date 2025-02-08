СК возбудил уголовное дело из-за пожара в здании бывшего электрозавода в Москве

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, (ст. 238 УК РФ) из-за крупного пожара, произошедшего 8 февраля в здании бывшего электрозавода в столице, сообщила пресс-служба ведомства.

Огонь охватил здание на Электрозаводской улице Москвы вечером 8 февраля. В прошлом по этому адресу находился завод, сейчас же располагаются творческие мастерские и студии. По данным МЧС, после начала пожара из здания были эвакуированы 120 человек, еще около 80 человек удалось спасти сотрудникам экстренных служб. На месте работают 60 пожарных и 16 единиц техники. Для помощи в ликвидации возгорания был направлен пожарный поезд с 120 тоннами воды и 4 тоннами пенообразователя, сообщили в соцсетях Московской железной дороги.

Департамент здравоохранения Москвы сообщил ТАСС, что три человека были госпитализированы в НИИ им. Склифосовского с признаками отравления продуктами горения, угрозы для их жизни нет. МЧС и СК данных о пострадавших пока не приводят.

В пресс-службе СК рассказали, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

кадр из видео пресс-службы МЧС по Москве