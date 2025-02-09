Утром ПВО сбили беспилотник над рекой Волхов в Ленобласти

Один украинский беспилотник был сбит дежурными силами ПВО около 7:00 над Ленинградской областью, сообщили в Министерстве обороны 9 февраля. По информации губернатора региона Александра Дрозденко, беспилотный летательный аппарат был сбит над рекой Волхов в Киришском районе.

"Силами ПВО над рекой Волхов в Киришском районе уничтожен БПЛА. Спасибо военным, оперативным службам системы РСЧС НФГО и НАСФ за контроль Ленинградского неба," - написал губернатор Дрозденко в своем Telegram-канале 9 февраля.

С 6:55 до 8:15 в петербургском аэропорту Пулково вводились ограничения на прилет и вылет самолетов. В пресс-службе Росавиации уточнили, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. За время ограничений четыре самолета, совершавших рейсы в Петербург, были перенаправлены на запасной аэродром.

Всего в ночь с 8 на 9 февраля, по данным Минобороны, было уничтожено 35 украинских БПЛА, не считая беспилотника в Ленобласти. Большинство из них, 18, были сбиты над территорией Курской области.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру