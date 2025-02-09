На танкере с мазутом в порту Усть-Луга произошел "техногенный инцидент"

Утром 9 февраля в порту Усть-Луга в Ленинградской области на танкере "Коала" произошел техногенный инцидент при запуске двигателя. В результате повреждено машинное отделение, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях.

"Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет. Проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии", – написал Дрозденко.

Телеканал "78" со ссылкой на свои источники сообщал, что на борту может храниться порядка 130 тонн мазута. Танкер ходит под флагом островного государства Антигуа и Барбуда. По данным сервиса Vesselfinder, судно построено в 2003 году. В Усть-Лугу "Коала" прибыла в ночь на 6 февраля.

фото из Telegram-канала Александра Дрозденко