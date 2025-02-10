Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной актера Олега Стриженова

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося актера Олега Стриженова, передает пресс-служба Смольного 10 февраля.

По словам Беглова, российская культура понесла большую утрату.

Губернатор отметил, что актер принадлежал к числу самых известных деятелей отечественного кино и театра. "Олег Стриженов служил нашему Отечеству, был верен ему до конца. Талантливейший, неповторимый артист, он сыграл роли, отличавшиеся необычайной нравственной силой и душевной красотой", — добавил губернатор.

Стриженов родился в Благовещенске в 1929 году. В 1955 году он сыграл главную роль в фильме "Овод", а позднее одну из ключевых ролей в картине "Звезда пленительного счастья". Среди его наиболее запомнившихся образов — романтические герои из фильмов "Сорок первый", "Капитанская дочка" и "Мексиканец". Много ярких творческих достижений актера связано с киностудией "Ленфильм". Всего в его фильмографии около 30 картин. В 1988 году Стриженов получил звание Народного артиста СССР.

фото: ЗАКС.Ру