Суд Петербурга отправил под стражу подозреваемого в поджоге здания УФСБ

Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу до 6 марта Юрия Петраша, подозреваемого в поджоге административного здания УФСБ на Литейном проспекте, об этом 10 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Петраш является фигурантом дела о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, вечером в пятницу, 7 февраля, Петраш поджёг входные двери здания УФСБ на Литейном проспекте, используя горючую жидкость. После совершения поджогов он пытался скрылся, но был задержан.

Как уточнили в пресс-службе, обвинение пока не предъявлено. Сам подозреваемый и его защитник настаивали на более мягкой мере пресечения – домашнем аресте или подписке о невыезде. Петраш ранее не судим, зарегистрирован и проживает в Петербурге, официально трудоустроен и, по словам защиты, не собирается скрываться от следствия. Кроме того, защита считает доводы следствия о возможном продолжении преступной деятельности необоснованными.

Однако суд не внял этим аргументам и поддержал ходатайство следствия о заключении Петраша под стражу.

В день случившегося "Фонтанка.ру" писала, что, по их информации, подозреваемый является студентом Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Также издание уточняло, что молодого человека якобы вели телефонные мошенники, которые завладели его деньгами.

Фото: ЗАКС.Ру