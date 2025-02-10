Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан: "Восток – дело тонкое"

Депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что не рассматривает запрет на въезд в Азербайджан как провокацию, об этом 10 февраля пишут "РИА Новости".

"Я не буду рассматривать это как некую провокацию. Восток – дело тонкое. Любой руководитель, восточный, коим Азербайджан является, у нас он, все-таки, считается восточной республикой, должен соответствовать своим сложившимся историческим традициям", – отметил депутат.

По словам Валуева, он пока не может детально комментировать ситуацию из-за отсутствия официальных документов. При этом он подчеркнул, что всегда будет защищать права русской культуры.

Депутат выразил надежду, что ситуация с Русским домом будет урегулирована на уровне руководителей России и Азербайджана.

Ранее пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде объявил, что Баку запретил российскому парламентарию пересекать границу страны. Это произошло после критики Валуевым планов закрытия Русского дома в столице Азербайджана. Русский дом в Баку представляет интересы Россотрудничества в Азербайджане.

Фото: ЗАКС.Ру