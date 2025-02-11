Боярский прокомментировал задержание основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова

Депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал задержание основателя ИТ-компании ISpring Юрия Ускова в Марий Эл по делу о мошенничестве в своем Telegram-канале 11 февраля.

"В основу обвинения легла сомнительная история 13-ти летней давности о якобы незаконно приобретённых земельных участках. Юрий - настоящий патриот, помогает фронту, сын его сейчас находится на СВО", - написал Боярский. Депутат пообещал, что ИТ-комитет не останется в стороне.

По данным РИА "Новости", родные Ускова считают, что дело связано с его общественной деятельностью: предприниматель выступал против застройки рекреационной зоны в Йошкар-Оле.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос на заседании парламента и поручил разобраться в ситуации, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль и запросил доклад о его основаниях и ходе расследования.

фото: ЗАКС.Ру