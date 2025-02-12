КПРФ внесла в Госдуму проект об амнистии к 80-летию Победы

Проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне был внесен в Государственную Думу депутатами от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым, сообщает РИА "Новости".

Документ был зарегистрирован и направлен председателю Госдумы 12 февраля. Согласно тексту проекта, освобождение от наказания предлагается распространить на впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести отдельных категорий. В частности на лиц, участвовавших в боевых действиях по защите Отечества, выполнявших воинский либо служебный долг в государствах, где велись боевые действия, а также военнослужащих, сотрудников МВД, ФСИН, лиц гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов и иных организаций, участвовавших в боевых действиях.

Также под амнистию в случае одобрения проекта могут попасть впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести лица, награжденные госнаградами СССР или Российской Федерации, несовершеннолетние, женщины и одинокие мужчины, имеющие несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, беременные женщины, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет, а также инвалиды l и II групп.

Отдельно предлагается освободить от наказания людей, совершивших преступления по неосторожности и приговоренных к не более чем 5 годам лишения свободы, и тех, кто осужден условно или чье наказание не связано с лишением свободы.

В пояснительной записке к проекту постановления авторы заявляют, что их предложение основывается на "исторических традициях Российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти". Свой выбор категорий граждан, попадающих под амнистию, депутаты объясняют социально-возрастным критерием, а также "необходимостью облегчения положения осужденных, рисковавших своим здоровьем и жизнью в интересах Родины".

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